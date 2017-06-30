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«Спартак» и ЦСКА желают приобрести защитника «Сассуоло» Феррари
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Сассуоло, Спартак М, ЦСКА, Феррари Джанмарко
Сегодня, 09:12 | Источник: alfredopedulla.com | Редакция: Роман Мельник
Авторитетный итальянский журналист Альфредо Педулла сообщает об интересе московских «Спартака» и ЦСКА к защитнику «Сассуоло» Джанмарко Феррари. Наиболее вероятным претендентом на 25-летнего футболиста считается команда Массимо Карреры. Сумма трансфера по предварительным оценкам составит 12-13 миллионов евро.
В минувшем сезоне Феррари выступал в «Кротоне» на правах аренды, где провел 37 матчей и забил 3 гола.
Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к центральному защитнику «Кротоне» Федерико Чеккерини.
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Вчера 12:07
ответ пользователю AmG1991 (раскрыть)
... на рекорд идёшь – скоро будешь первым, кого я отправлю в игнор на соккере за 10 лет 😄
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ну так что,писерман???😂
Жигулёв самое оно......
Если уж пошли по автомобильным фамилиям )))))
я бы тебе ответил – да вот незадача: я у тебя в игноре. так себя ведут только девочки и спартачи. проверено. с такими не общаюсь. всего хорошего.
Хала Спартак!!!