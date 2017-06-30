«Спартак» и ЦСКА желают приобрести защитника «Сассуоло» Феррари

Авторитетный итальянский журналист Альфредо Педулла сообщает об интересе московских «Спартака» и ЦСКА к защитнику «Сассуоло» Джанмарко Феррари. Наиболее вероятным претендентом на 25-летнего футболиста считается команда Массимо Карреры. Сумма трансфера по предварительным оценкам составит 12-13 миллионов евро.

В минувшем сезоне Феррари выступал в «Кротоне» на правах аренды, где провел 37 матчей и забил 3 гола.

Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к центральному защитнику «Кротоне» Федерико Чеккерини.