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Петкович подпишет со «Спартаком» двухлетний контракт
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Россия, Црвена Звезда, Петкович Марко
Сегодня, 09:56 | Источник: informer.rs | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович ответил отказом на первое предложение «Спартака», но позже пересмотрел свои взгляды. Об этом сообщает сербская пресса.
24-летний футболист скоро прибудет в Москву на медосмотр, и после этого подпишет с «красно-белыми» контракт сроком на два года.
Сообщается, что игроку важен личный интерес Массимо Карреры, который остался под впечатлением от игры Петковича в товарищеском матче двух клубов весной прошлого года. Контракт футболиста с «Црвеной Звездой» уже истек, так что он присоединится к «Спартаку» на правах свободного агента.
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Ты забыл, что "газпром" является спонсором "Црвены Звезды" с 2010 года?
Да если парень заиграет в Спартаке, это будет реальный удар по самолюбию газпрома...хотя, для вас это мелочи и не такое проглатываете.
В ЦСКА предпочитают заваливать чем-то другим.. снежком, например)
И свои болельщики рады - типа вон как руководство старается ))))
И чужим болельщикам радость - от "таких усилений" )))
А уж как сам Петкович рад....
И всем счастье )))))
Чтоб шейку не тёрло.
Теперь главное чтоб Зенит на хвост не сел, а то он как сорока.
Всё что блестит, в клюв тащит.
Многое зависит от тренера,команды,настроя,отношений в команде!В одной команде человек не смог себя показать,в другой заиграл.Такой вариант не пробовал рассмотреть?
С парнем не продлевает контракт даже "Црвена Звезда" считая что от него мало пользы в борьбе за чемпионство против таких команд в чемпионате Сербии как Чукарички ,Воздовак и Бачка Паланка ......а вы его берёте с прицелом на ЛЧ.....
В чём фишка то ?????
Спартак в это окно подпишет сильных легионеров!
По итогу Петкович и Канунников))))
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Глебушка Грозовский лично уговоривал всех приобретённых новичков зенита, ох и устал же он нынче!
Учитесь, второй ряд))
Непонятно...толи Спартак хотел усилиться...то ли Петкович расслабиться.....