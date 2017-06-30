Петкович подпишет со «Спартаком» двухлетний контракт

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович ответил отказом на первое предложение «Спартака», но позже пересмотрел свои взгляды. Об этом сообщает сербская пресса.

24-летний футболист скоро прибудет в Москву на медосмотр, и после этого подпишет с «красно-белыми» контракт сроком на два года.

Сообщается, что игроку важен личный интерес Массимо Карреры, который остался под впечатлением от игры Петковича в товарищеском матче двух клубов весной прошлого года. Контракт футболиста с «Црвеной Звездой» уже истек, так что он присоединится к «Спартаку» на правах свободного агента.