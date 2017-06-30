Сауль: «Понимаем, что в последний раз наденем футболку молодежной сборной Испании»

Хет-трик Ньигеса Сауля вывел Испанию в финал молодежного Евро-2017. Сегодня «красная фурия» встретится с юношеской сборной Германии. 22-летний футболист поделился ожиданиями от решающего матча турнира:

«На этом этапе цель только одна - победа. Хотим как следует отпраздновать всей командой, потому как у нас был очень непростой отборочный турнир. Мы играли в стыковых матчах и просто не имели права проигрывать в нескольких встречах. В финальном турнире мы пропустили всего два мяча. Первый соперник забил чудом, а второй был забит после рикошета, поэтому можно сказать, что нам не повезло.

Здорово, что мы пропустили всего два мяча. Это многое значит для команды. Это говорит о том, что мы хорошо работали, и это не может нас не радовать. В решающие моменты команда становилась сплоченнее и сильнее. В конечном итоге нам удалось пройти через все препятствия на своем пути.

Понимаем, что в последний раз наденем футболку сборной. По крайне мере, на молодежном уровне. Знаем, что взрослая сборная - это совсем другой мир. Понимаем, что это наш последний турнир. Поэтому наслаждаемся временем, проведенным вместе. Было бы странно, если бы мы не получали удовольствия от матчей за сборную. Думаю, наша игра как нельзя лучше передает наше настроение на поле.

Каким вижу финал? Обе команды хороши. У нас даже схожая манера игры. Надо проявить характер, сыграть в свой футбол и, конечно же, усердно работать. Когда мы работаем друг на друга, наша команда становится сильнее - мы можем подстроиться под любой стиль соперника. Можем плести комбинации, когда соперник отсиживается в обороне. На тот случай, когда соперник атакует, у нас есть быстрые игроки, которые способны здорово контратаковать. Мы хорошо умеем это делать. Поскольку немцы играют в схожем ключе, нам, возможно, будет выгоднее действовать от обороны и ловить их на контратаках».