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Чичарито: «Я иду с гордо поднятой головой»
Сегодня, 10:16 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Роман Мельник
Нападающий сборной Мексики Чичарито гордится выступлением своей команды на Кубке Конфедераций:
«Чувствую себя разочарованным, но иду с гордо поднятой головой. Я горжусь всей командой, тренерским штабом и нашими фанатами. Конечно, у всех остался грустный осадок, никто не хочет проигрывать вот так, в полуфинале. Мы по-настоящему хотели достичь финала.
Это футбол. Мексика вышла против чемпионов мира. Всему мексиканскому футболу будет полезно узнать наши сегодняшние возможности».
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Чичарито вообще игрок-золото.