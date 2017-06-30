Чичарито: «Я иду с гордо поднятой головой»

Нападающий сборной Мексики Чичарито гордится выступлением своей команды на Кубке Конфедераций:

«Чувствую себя разочарованным, но иду с гордо поднятой головой. Я горжусь всей командой, тренерским штабом и нашими фанатами. Конечно, у всех остался грустный осадок, никто не хочет проигрывать вот так, в полуфинале. Мы по-настоящему хотели достичь финала.

Это футбол. Мексика вышла против чемпионов мира. Всему мексиканскому футболу будет полезно узнать наши сегодняшние возможности».