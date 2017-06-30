Раньери: «Сказка „Лестера“ по-прежнему живет во мне»

Новый наставник «Нанта» Кладио Раньери до сих пор скучает по времени, проведенном в «Лестере»:

«Сказка „Лестера“ живет в моей коже, в моем сердце. Я хотел участвовать в как можно большем количестве мероприятий, ведь мы показывали положительный пример. Я слышал похвалу от итальянцев, англичан, канадцев, новозеландцев, японцев... мы тронули сердца в каждом уголке планеты.

Что осталось после этого свершения? Слезы английских фанатов после моего увольнения. Я был героем даже после того, как от меня избавились. В этот неприятный момент я сохранил любовь публики. Важно не считать себя суперменом, если ты смог одержать победы, которые казались невероятными. Я бы не смог полететь на Марс, даже если бы сильно хотел.

Футбол — это мой кислород. Когда я находился без работы, то был весь дерганый, нетерпеливый, не получал никакого наслаждения от отпуска. Теперь мне предстоит подтянуть свой французский».