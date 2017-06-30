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Наставник сборной Бразилии: «Уверен, что со сборной России мы сыграем»
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Заграница: мнение, Бразилия, Россия, Тите Аденор Леонардо Бакки
Сегодня, 10:27 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер сборной Бразилии Тите уверен, что товарищеский матч с Россией действительно состоится:
«Это возможно; я могу сказать, что у нас был шанс сыграть после встречи с командой Аргентины, но я попросил не делать этого в данный момент. Дело в том, что это было бы бесчеловечно по отношению к игрокам, которым пришлось бы совершить путь длиной в сутки в другой часовой пояс, у меня бы даже не было времени потренировать команду.
В связи с этим я посчитал логичным провести матч в другое время. При этом я уверен, что со сборной России мы сыграем».
Поединок ориентировочно запланирован на ноябрь 2017 либо март 2018 года. Место проведения - «Лужники».
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А нормальным людям потом ещё на это поле выходить.
И как спрашивается по таким буеракам бегать ?