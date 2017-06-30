Наставник сборной Бразилии: «Уверен, что со сборной России мы сыграем»

Главный тренер сборной Бразилии Тите уверен, что товарищеский матч с Россией действительно состоится:

«Это возможно; я могу сказать, что у нас был шанс сыграть после встречи с командой Аргентины, но я попросил не делать этого в данный момент. Дело в том, что это было бы бесчеловечно по отношению к игрокам, которым пришлось бы совершить путь длиной в сутки в другой часовой пояс, у меня бы даже не было времени потренировать команду.

В связи с этим я посчитал логичным провести матч в другое время. При этом я уверен, что со сборной России мы сыграем».

Поединок ориентировочно запланирован на ноябрь 2017 либо март 2018 года. Место проведения - «Лужники».