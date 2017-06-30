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Агент: «Снейдер хочет перейти в „Сампдорию“»
Сегодня, 12:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Новость о возможном переходе полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снейдера в «Сампдорию» не оказалась пустыми слухами. Гуидо Альберс, агент 33-летнего нидерландского игрока, сообщил, что его подопечный действительно хочет переехать в Геную:
«Уэсли хочет перейти в „Сампдорию“.
Сейчас этот вариант стал для него приоритетным среди множества предложений из-за границы».
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