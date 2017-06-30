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Агент: «Снейдер хочет перейти в „Сампдорию“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Галатасарай, Сампдория, Снейдер Уэсли
Сегодня, 12:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Новость о возможном переходе полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снейдера в «Сампдорию» не оказалась пустыми слухами. Гуидо Альберс, агент 33-летнего нидерландского игрока, сообщил, что его подопечный действительно хочет переехать в Геную:

«Уэсли хочет перейти в „Сампдорию“.

Сейчас этот вариант стал для него приоритетным среди множества предложений из-за границы». 

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