Погба: «Да, МЮ — худшая команда в мире, а я худший игрок»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба с улыбкой реагирует на слова Жозе Моуриньо, который однажды назвал манкунаинцев худшей командой мира:

«В хорошем ли я настроении? Я всегда в хорошем настроении. Всегда. Так надо. В жизни слишком много вещей, способных тебя огорчить, поэтому надо оставаться счастливым.

Слова Моуриньо? Да, мы худшая команда в мире, действительно. Но мы завоевали три трофея. Люди могут говорить все, что захотят (смеется). Это не проблема, я это принимаю. Мы и правда плохо играли, не сделали этого, не сделали того. Я знаю, что мы сделали — выиграли три трофея. Вот все, что я знаю. И это единственное, что имеет значение. Можно быть лучшей командой мира, показывать восхитительный футбол, но ничего не выиграть. И кто потом эти команды помнит? Никто. Верно?

Как я себя чувствую в статусе худшего игрока? А, ну да. Худший игрок мира выигрывает три трофея, ха-ха! Да все в порядке. Я был и самым переоцененным, за меня заплатили слишком много денег, вы можете говорить что угодно. Этот парень (Моуриньо) будет наслаждаться отпуском с медалью и трофеем — и это здорово! А я буду играть в Лиге чемпионов».

Ранее Погба сообщил, что о своей рекордной цене он забыл уже через неделю после трансфера.