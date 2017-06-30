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Раньери: «Называть Доннарумму предателем — глупо»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Милан, Реал, Доннарумма Джанлуиджи, Раньери Клаудио
Сегодня, 10:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери выступил в поддержку голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, чья эпопея с контрактом в «Милане» по-прежнему продолжается:

«Я на стороне Доннаруммы и Мино Райолы. Не считаю, что дело в деньгах, глупо говорить о каком-то предательстве.

Ключевая идея проблемы в том, уверен ли игрок в проекте, который строит новое руководство „россонери“. Райола ранее сказал, что талант вроде Доннаруммы заслуживает быть частью великой команды. Находится ли „Милан“ в списке 5-6 ведущих европейских клубов? Всё дело в амбициях, в профессиональном пути.

Если Джанлуиджи перейдет в „Реал“, то, вероятно, выиграет две или три Лиги чемпионов в ближайшие годы, не так ли? Сомнения — это нормально, ненормально считать его предателем».

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