Манолас передумал ехать в Россию и играть в «Зените»

Защитник «Ромы» Константинос Манолас отказался переходить в «Зенит» вовсе не из-за проблем с деньгами, сообщает итальянский источник. Футболист просто передумал ехать в Россию и играть в местном чемпионате.

Отмечается, что поступок греческого игрока разгневал и руководство «Ромы», и руководство питерского клуба, ведь Манолас уже давал предварительное согласие на трансфер и сам просил отпустить его из римского клуба. Агент футболиста затеял переговоры, которые прервались по инициативе игрока.

Другие источники сообщают, что грек может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси».