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Манолас передумал ехать в Россию и играть в «Зените»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Рома, Зенит, Ман Юнайтед, Челси, Манолас Константинос
Сегодня, 14:40 | Источник: corrieredellosport.it | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Ромы» Константинос Манолас отказался переходить в «Зенит» вовсе не из-за проблем с деньгами, сообщает итальянский источник. Футболист просто передумал ехать в Россию и играть в местном чемпионате.

Отмечается, что поступок греческого игрока разгневал и руководство «Ромы», и руководство питерского клуба, ведь Манолас уже давал предварительное согласие на трансфер и сам просил отпустить его из римского клуба. Агент футболиста затеял переговоры, которые прервались по инициативе игрока.

Другие источники сообщают, что грек может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси».

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