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Манолас передумал ехать в Россию и играть в «Зените»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Рома, Зенит, Ман Юнайтед, Челси, Манолас Константинос
Сегодня, 14:40 | Источник: corrieredellosport.it | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Ромы» Константинос Манолас отказался переходить в «Зенит» вовсе не из-за проблем с деньгами, сообщает итальянский источник. Футболист просто передумал ехать в Россию и играть в местном чемпионате.
Отмечается, что поступок греческого игрока разгневал и руководство «Ромы», и руководство питерского клуба, ведь Манолас уже давал предварительное согласие на трансфер и сам просил отпустить его из римского клуба. Агент футболиста затеял переговоры, которые прервались по инициативе игрока.
Другие источники сообщают, что грек может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси».
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Манчини не понравилось поведение Маноласа на переговорах? «Соккер.ру» предлагает привыкать. Если молодой защитник мирового уровня идет в РФПЛ, то должен быть подвох.
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"Зенит" может приобрести защитника "Интера" Джейсона Мурильо. Как сообщает La Stampa, петербургский клуб переключился на 25-летнего колумбийца, когда сорвались переговоры по трансферу Костаса Маноласа из "Ромы", который был приоритетной целью
По данным источника, за Мурильо, которого и ранее связывали с интересом российского клуба, "Зенит" готов заплатить 15 миллионов евро
ну и ладно,у нас своих "кровопийц" хватает
Манолас своей капризностью как то ещё до перехода настроил всех против себя.....
В мире остаётся ещё 184 игрока его амплуа,его уровня и цены......
Посмотрим на кого обратит взор Сарсания......
Всё только начинается.....
пусть в реал за 50 перейдет))
Я встаю 4-е утро подряд и читаю что Манолас передумал ехать в Россию и играть в «Зените»