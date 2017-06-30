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Рюдигер может перейти в «Челси»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Рома, Рюдигер Антонио
Сегодня, 16:31 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
По сообщениям итальянской прессы, агент защитника «Ромы» Антонио Рюдигера вылетел в Лондон, чтобы обсудить возможный переход игрока в «Челси». В переговорах также будет участвовать брат футболиста.
В завершившемся сезоне Рюдигер провел 26 матчей в Серии А в составе «волков» и отметился двумя результативными передачи.
На данный момент наиболее вероятным претендентом на футболиста считается «Интер».
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