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Рюдигер может перейти в «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Рома, Рюдигер Антонио
Сегодня, 16:31 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

По сообщениям итальянской прессы, агент защитника «Ромы» Антонио Рюдигера вылетел в Лондон, чтобы обсудить возможный переход игрока в «Челси». В переговорах также будет участвовать брат футболиста.

В завершившемся сезоне Рюдигер провел 26 матчей в Серии А в составе «волков» и отметился двумя результативными передачи.

На данный момент наиболее вероятным претендентом на футболиста считается «Интер».

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