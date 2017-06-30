Рюдигер может перейти в «Челси»

По сообщениям итальянской прессы, агент защитника «Ромы» Антонио Рюдигера вылетел в Лондон, чтобы обсудить возможный переход игрока в «Челси». В переговорах также будет участвовать брат футболиста.

В завершившемся сезоне Рюдигер провел 26 матчей в Серии А в составе «волков» и отметился двумя результативными передачи.

На данный момент наиболее вероятным претендентом на футболиста считается «Интер».