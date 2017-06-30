Пепе подпишет с ПСЖ контракт сроком на один год

По сообщениям испанских СМИ, защитник «Реала» Пепе все-таки присоединится к ПСЖ, хоть ранее и отрицал любые договоренности. 34-летний футболист подпишет с парижским клубом соглашение сроком на один год.

Напомним, контракт игрока со «сливочными» истекает этим летом.

За время пребывания в испанской столице Пепе завоевал три титула Лиги чемпионов и три чемпионства в Ла Лиге.