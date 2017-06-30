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Пепе подпишет с ПСЖ контракт сроком на один год

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Реал, Пепе
Сегодня, 11:15 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник

По сообщениям испанских СМИ, защитник «Реала» Пепе все-таки присоединится к ПСЖ, хоть ранее и отрицал любые договоренности. 34-летний футболист подпишет с парижским клубом соглашение сроком на один год.

Напомним, контракт игрока со «сливочными» истекает этим летом.

За время пребывания в испанской столице Пепе завоевал три титула Лиги чемпионов и три чемпионства в Ла Лиге.

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