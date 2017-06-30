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Вратарь «Ювентуса» Нето близок к переходу в «Валенсию»
Сегодня, 13:09 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник
По информации испанских СМИ, «Валенсия» согласовала условия трансфера с голкипером «Ювентуса» Нето. Осталось только двум клубам прийти к согласию в вопросе стоимости сделки.
«Ювентус» требует за бразильского игрока 10 млн евро, а «летучие мыши» не желают платить больше шести. Отмечается также, что некий клуб из Премьер-Лиги предлагал за вратаря 8 миллионов евро.
Несмотря на интерес со стороны других клубов (в частности, «Наполи» и «Милана»), в Испании ожидают, что Нето станет футболистом «Валенсии» уже в ближайшее время.
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