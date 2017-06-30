«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» начали переговоры о трансфере Кайла Уокера

Британские СМИ сообщают о начале переговоров между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» о трансфере 27-летнего защитника лондонцев Кайла Уокера.

В минувшем сезоне позиции футболиста в клубе пошатнулись, а с продлением контракта Кирана Триппьера вероятность продажи Уокера увеличивается.

При этом «Тоттенхэм» оценивает своего защитника в 50 миллионов евро и начал переговоры именно с этого ценника.