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«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» начали переговоры о трансфере Кайла Уокера

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Уокер Кайл
Сегодня, 09:32 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Британские СМИ сообщают о начале переговоров между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» о трансфере 27-летнего защитника лондонцев Кайла Уокера.

В минувшем сезоне позиции футболиста в клубе пошатнулись, а с продлением контракта Кирана Триппьера вероятность продажи Уокера увеличивается.

При этом «Тоттенхэм» оценивает своего защитника в 50 миллионов евро и начал переговоры именно с этого ценника.

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