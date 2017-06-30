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Защитник хихонского «Спортинга» Мере привлек внимание «Барселоны»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Спортинг Х, Барселона, Мере Хорхе
Сегодня, 09:47 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Роман Мельник

«Барселону» привлекла игра 20-летнего защитника хихонского «Спортинга» Хорхе Мере, сообщает испанская пресса.

Молодой футболист уже приобрел немалый международный опыт в молодежной сборной Испании, которая сегодня сыграет в финале юношеского чемпионата Европы. Игрок обладает достаточно высоким ростом (1,82 метра) и взрывной скоростью. Возможности и опыт испанца привлекли внимание наставника «блаугранас» Эрнесто Вальверде

Контракт Мере со «Спортингом» истекает только в 2020 году, а сумма выкупа в данный момент составляет 30 млн евро.

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