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Защитник хихонского «Спортинга» Мере привлек внимание «Барселоны»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Спортинг Х, Барселона, Мере Хорхе
Сегодня, 09:47 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Роман Мельник
«Барселону» привлекла игра 20-летнего защитника хихонского «Спортинга» Хорхе Мере, сообщает испанская пресса.
Молодой футболист уже приобрел немалый международный опыт в молодежной сборной Испании, которая сегодня сыграет в финале юношеского чемпионата Европы. Игрок обладает достаточно высоким ростом (1,82 метра) и взрывной скоростью. Возможности и опыт испанца привлекли внимание наставника «блаугранас» Эрнесто Вальверде.
Контракт Мере со «Спортингом» истекает только в 2020 году, а сумма выкупа в данный момент составляет 30 млн евро.
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