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Не «Наполи» отказался продлевать контракт с Рейной, а сам игрок

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Наполи, Рейна Пепе
Сегодня, 16:08 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Президент «Наполи» два дня назад сообщил о нежелании клуба продлевать контракт с голкипером Пепе Рейной, однако итальянские СМИ утверждают, что ситуация развернулась в точностью до наоборот — это игрок не захотел остаться в клубе еще на один сезон, до 2019-го года. 

По сообщениям источника, неаполитанский клуб уже подготовил договор и считал свое предложение компромиссным, ведь Рейне в этом году исполнится уже 35 лет. Руководство осталось крайне разочарованным решением игрока, которого не устроила зарплата.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Бенитес желает видеть вратаря у себя в «Ньюкасле».

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