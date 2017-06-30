Не «Наполи» отказался продлевать контракт с Рейной, а сам игрок

Президент «Наполи» два дня назад сообщил о нежелании клуба продлевать контракт с голкипером Пепе Рейной, однако итальянские СМИ утверждают, что ситуация развернулась в точностью до наоборот — это игрок не захотел остаться в клубе еще на один сезон, до 2019-го года.

По сообщениям источника, неаполитанский клуб уже подготовил договор и считал свое предложение компромиссным, ведь Рейне в этом году исполнится уже 35 лет. Руководство осталось крайне разочарованным решением игрока, которого не устроила зарплата.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Бенитес желает видеть вратаря у себя в «Ньюкасле».