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Не «Наполи» отказался продлевать контракт с Рейной, а сам игрок
Сегодня, 16:08 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Президент «Наполи» два дня назад сообщил о нежелании клуба продлевать контракт с голкипером Пепе Рейной, однако итальянские СМИ утверждают, что ситуация развернулась в точностью до наоборот — это игрок не захотел остаться в клубе еще на один сезон, до 2019-го года.
По сообщениям источника, неаполитанский клуб уже подготовил договор и считал свое предложение компромиссным, ведь Рейне в этом году исполнится уже 35 лет. Руководство осталось крайне разочарованным решением игрока, которого не устроила зарплата.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Бенитес желает видеть вратаря у себя в «Ньюкасле».
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То-то Юрка Лодыгин там заерзал на лавке.