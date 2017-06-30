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Тельо, отказавший «Спартаку» и «Зениту», продолжит карьеру в «Бетисе»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бетис, Барселона, Спартак М, Зенит, Тельо Кристиан
Сегодня, 07:04 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо в ближайшее время станет футболистом «Бетиса». Согласно источнику, клубы уже согласовали трансфер 25-летнего игрока, за которого бело-зелёным придётся отдать € 7 млн. Также отмечается, что испанский форвард станет самым высокооплачиваемым футболистом «Бетиса» с зарплатой около € 2 млн в год.

Напомним, ранее агент игрока Хосе Мария Оробитг рассказал, что его клиент отказался от предложений «Спартака» и «Зенита», так как не захотел переходить в российский чемпионат.

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