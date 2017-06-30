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Тельо, отказавший «Спартаку» и «Зениту», продолжит карьеру в «Бетисе»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бетис, Барселона, Спартак М, Зенит, Тельо Кристиан
Сегодня, 07:04 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо в ближайшее время станет футболистом «Бетиса». Согласно источнику, клубы уже согласовали трансфер 25-летнего игрока, за которого бело-зелёным придётся отдать € 7 млн. Также отмечается, что испанский форвард станет самым высокооплачиваемым футболистом «Бетиса» с зарплатой около € 2 млн в год.
Напомним, ранее агент игрока Хосе Мария Оробитг рассказал, что его клиент отказался от предложений «Спартака» и «Зенита», так как не захотел переходить в российский чемпионат.
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Ну и в ряды бронзового призера не изъявил желания вливаться.
При чём здесь вообще Зенит.....коль Тельо после московского предложения готов был подписать любой контракт,хоть из Монголии,лишь бы не пополнить ряды "чемпиона Росгосстраха"......
В 25 лет уйти в 17-ю команду Примеры официальный девиз которой «Да здравствует Бетис, даже когда он проигрывает!» на ползарплаты Дзюбы.....не шаг вперёд....
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Не зенит передумал,а Телью отказал😂
А болотные войска говорили по другому)