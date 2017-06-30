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Легенды «Манчестер Юнайтед» одолели легенд «Барселоны»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Барселона, Ман Юнайтед
Сегодня, 22:18 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь

В поединке легенд двух великих клубов победу одержали ветераны «красных дьяволов».

Барселона, стадион «Камп Ноу»

Легенды «Барселоны» - Легенды «Манчестер Юнайтед» – 1:3 (0:1)
Голы: Дегу 90 (вышел на замену) - Блумквист 14, Поборски 57, Йорк 77

Легенды «Барселоны»: Ангой, Надаль, Беллети, Эдмилсон, Гойко, Мендьета, Давидс, Ривалдо, Жюли, Симау, Роналдиньо.

Легенды «Манчестер Юнайтед»: ван дер Гоув, Браун, Йонсен, Сильвестр, Парк, Поборски, Смит, Джорджич, Блумквист, Йорк, Саа.

Ранее поединок подобного плана свел на поле легенд «Реала» и «Ромы».

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