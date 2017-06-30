30
Легенды «Манчестер Юнайтед» одолели легенд «Барселоны»
Сегодня, 22:18 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь
В поединке легенд двух великих клубов победу одержали ветераны «красных дьяволов».
Барселона, стадион «Камп Ноу»
Легенды «Барселоны» - Легенды «Манчестер Юнайтед» – 1:3 (0:1)
Голы: Дегу 90 (вышел на замену) - Блумквист 14, Поборски 57, Йорк 77
Легенды «Барселоны»: Ангой, Надаль, Беллети, Эдмилсон, Гойко, Мендьета, Давидс, Ривалдо, Жюли, Симау, Роналдиньо.
Легенды «Манчестер Юнайтед»: ван дер Гоув, Браун, Йонсен, Сильвестр, Парк, Поборски, Смит, Джорджич, Блумквист, Йорк, Саа.
Ранее поединок подобного плана свел на поле легенд «Реала» и «Ромы».
Другие материалы по теме:
13:54 Официально Маурисио покинул «Спартак» 44
13:20 Фото Мбаппе оценил свою трансферную стоимость 19
Вчера
60
Или войдите через