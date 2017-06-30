Мбаппе оценил свою трансферную стоимость

18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе своеобразным образом прокомментировал слухи, связывающие его с разными клубами мира, готовыми заплатить за трансфер рекордную сумму.

Стоит ли он 100 млн евро, которые предлагал «Ливерпуль»? Может, клуб согласится на предложенные ПСЖ 135 миллионов? Мбаппе сменил фоновую фотографию на своей странице в Twitter. На ней футболист бежит по полю, а на фоне красуется надпись «Бесценный».