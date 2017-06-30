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«Севилью» покинули пять футболистов
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Севилья, Насри Самир, Краневиттер Клаудио Матиас, Вьетто Лусиано, Йоветич Стеван, Тремулинас Бенуа
Сегодня, 14:57 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник
«Севилья» в это межсезонье расстанется с рядом футболистов, четыре из которых представляли клуб на правах аренды.
Самир Насри, Матиас Краневиттер, Лусиано Вьетто и Стеван Йоветич вернутся в свои клубы: «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Интер». С защитником Бенуа Тремулинасом клуб решил не продлевать контракт — весь сезон игрок испытывал проблемы с коленом. Ожидается, что футболист вернется во Францию.
Напомним, ранее состав «Севильи» пополнил полузащитник Эвер Банега.
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