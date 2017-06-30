«Севилью» покинули пять футболистов

«Севилья» в это межсезонье расстанется с рядом футболистов, четыре из которых представляли клуб на правах аренды.

Самир Насри, Матиас Краневиттер, Лусиано Вьетто и Стеван Йоветич вернутся в свои клубы: «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Интер». С защитником Бенуа Тремулинасом клуб решил не продлевать контракт — весь сезон игрок испытывал проблемы с коленом. Ожидается, что футболист вернется во Францию.

Напомним, ранее состав «Севильи» пополнил полузащитник Эвер Банега.