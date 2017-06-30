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Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на 2 игры за поддержку Оскара
Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: события, Шанхай СИПГ, Халк, Виллаш-Боаш Андре , Оскар
Сегодня, 17:57 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, а также главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш дисквалифицированы Футбольной ассоциацией Китая на 2 игры каждый.
Футболист и тренер, знакомые российскому болельщику по выступлениям и работе в «Зените», получили наказания за поддержку полузащитника «Шанхай СИПГ» Оскара, который ранее получил восемь матчей дисквалификации за участие в массовой драке во время матча чемпионата страны с «Гуанчжоу Фули».
Халк наказан за футболку с надписью в поддержку Оскара, а Виллаш-Боаш - за пост, опубликованный им в одной из социальных сетей, где он выступил на стороне своего подопечного.
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А вообще, если бы в нашем чемпионате к двум этим типам применялись соответствующие их поведению санкции, то они бы такое получали в каждом туре. В России им всё сходило с рук.