Рейтинг@Mail.ru

Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на 2 игры за поддержку Оскара

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: события, Шанхай СИПГ, Халк, Виллаш-Боаш Андре , Оскар
Сегодня, 17:57 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, а также главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш дисквалифицированы Футбольной ассоциацией Китая на 2 игры каждый.

Футболист и тренер, знакомые российскому болельщику по выступлениям и работе в «Зените», получили наказания за поддержку полузащитника «Шанхай СИПГ» Оскара, который ранее получил восемь матчей дисквалификации за участие в массовой драке во время матча чемпионата страны с «Гуанчжоу Фули».

Халк наказан за футболку с надписью в поддержку Оскара, а Виллаш-Боаш - за пост, опубликованный им в одной из социальных сетей, где он выступил на стороне своего подопечного.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:48
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 18:27
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:20
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:12, редактировал Сегодня 18:25
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:06, редактировал Сегодня 18:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:57 «Севилью» покинули пять футболистов 2
13:54 Официально Маурисио покинул «Спартак» 38
13:43 Фото «Бавария» представила гостевую форму на следующий сезон 21
13:20 Фото Мбаппе оценил свою трансферную стоимость 15
11:48 Усэйн Болт начнет тренироваться с дортмундской «Боруссией» 32
02:02 Президент «Монпелье», 43 года руководивший клубом, скончался на 74-м году жизни
Вчера
20:52 Московское «Динамо» разгромило дубль «Баварии» 30
19:49 Германия - Мексика: стартовые составы 7
19:37 Видео Аршавин помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в Лиге Европы 31
19:15 Фото ПСЖ представил выездную форму на новый сезон 4
все материалы по этой теме
Турниры