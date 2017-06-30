Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на 2 игры за поддержку Оскара

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, а также главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш дисквалифицированы Футбольной ассоциацией Китая на 2 игры каждый.

Футболист и тренер, знакомые российскому болельщику по выступлениям и работе в «Зените», получили наказания за поддержку полузащитника «Шанхай СИПГ» Оскара, который ранее получил восемь матчей дисквалификации за участие в массовой драке во время матча чемпионата страны с «Гуанчжоу Фули».

Халк наказан за футболку с надписью в поддержку Оскара, а Виллаш-Боаш - за пост, опубликованный им в одной из социальных сетей, где он выступил на стороне своего подопечного.