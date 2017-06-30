Рейтинг@Mail.ru

Маурисио покинул «Спартак»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Спартак М, Маурисио
Сегодня, 13:54 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Роман Мельник

Московский «Спартак» объявил о расставании с бразильским защитником Маурисио. Контракт 28-летнего футболиста с клубом истек, а продлевать соглашение стороны не стали. Продолжит карьеру игрок в итальянской Серии А.

В минувшем сезоне Маурисио провел за «Спартак» 11 матчей и забил 1 мяч.

Еще в мае сообщалось, что в продлении сотрудничества с игроком не заинтересован сам главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:16
ответ пользователю salaga (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:14
ответ пользователю Didika2016 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:11
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:07
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:04
ответ пользователю Didika2016 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 14:02
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:00
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:58
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:56
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:55
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:43 Фото «Бавария» представила гостевую форму на следующий сезон 1
13:20 Фото Мбаппе оценил свою трансферную стоимость 8
11:48 Усэйн Болт начнет тренироваться с дортмундской «Боруссией» 25
02:02 Президент «Монпелье», 43 года руководивший клубом, скончался на 74-м году жизни
Вчера
20:52 Московское «Динамо» разгромило дубль «Баварии» 28
19:49 Германия - Мексика: стартовые составы 7
19:37 Видео Аршавин помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в Лиге Европы 31
Станислав Горин
Битва экстрасенсов. «Чёрная магия» в футболе
«Порту» обвинил «Бенфику» в связях с колдуном, а Испания на Евро-2008 обыграла Россию благодаря куклам вуду. «Соккер.ру» заряжает вашу воду и делится дикими историями.
Комментариев: 16
17:42 Фото «Сент-Этьен» показал форму на новый сезон 8
16:41 Мексиканец сказал жене, что выйдет из дома за сигаретами, а сам отправился в Россию на КК 39
все материалы по этой теме
Турниры