Маурисио покинул «Спартак»

Московский «Спартак» объявил о расставании с бразильским защитником Маурисио. Контракт 28-летнего футболиста с клубом истек, а продлевать соглашение стороны не стали. Продолжит карьеру игрок в итальянской Серии А.

В минувшем сезоне Маурисио провел за «Спартак» 11 матчей и забил 1 мяч.

Еще в мае сообщалось, что в продлении сотрудничества с игроком не заинтересован сам главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера.