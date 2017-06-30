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Маурисио покинул «Спартак»
Сегодня, 13:54 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Роман Мельник
Московский «Спартак» объявил о расставании с бразильским защитником Маурисио. Контракт 28-летнего футболиста с клубом истек, а продлевать соглашение стороны не стали. Продолжит карьеру игрок в итальянской Серии А.
В минувшем сезоне Маурисио провел за «Спартак» 11 матчей и забил 1 мяч.
Еще в мае сообщалось, что в продлении сотрудничества с игроком не заинтересован сам главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера.
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Ладно,удачи Маурисио и всех благ,благодарю за игру
А теперь послушаем питерских и срочников. Посмеемся)))