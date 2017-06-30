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«Бавария» представила гостевую форму на следующий сезон

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: события, Бавария
Сегодня, 13:43 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Роман Мельник

«Бавария» представила на суд общественности новую гостевую форму, в которой будет выступать команда в сезоне-2017/18. На новых темно-синих футболках «Адидас» красуются красные поперечные полосы.

Клуб отмечает, что в похожей форме действующие послы клуба Джоване Элбер и Биксант Лизаразю в 1998 году выиграли Кубок Германии, а в следующем году стали чемпионами Бундеслиги.

Завтра мюнхенский коллектив начнет предсезонную подготовку.

Ранее комплект выездной формы представила «Барселона»

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