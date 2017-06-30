«Бавария» представила гостевую форму на следующий сезон

«Бавария» представила на суд общественности новую гостевую форму, в которой будет выступать команда в сезоне-2017/18. На новых темно-синих футболках «Адидас» красуются красные поперечные полосы.

Клуб отмечает, что в похожей форме действующие послы клуба Джоване Элбер и Биксант Лизаразю в 1998 году выиграли Кубок Германии, а в следующем году стали чемпионами Бундеслиги.

Завтра мюнхенский коллектив начнет предсезонную подготовку.

Ранее комплект выездной формы представила «Барселона».