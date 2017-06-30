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Усэйн Болт начнет тренироваться с дортмундской «Боруссией»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: события, Боруссия Д
Сегодня, 11:48 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт всерьез намерен заняться профессиональным футболом. 30-летний спортсмен сообщил о своей договоренности с дортмундской «Боруссией» о совместных тренировках:

«Мы договорились, что я буду тренироваться с ними. Посмотрим, как пойдет мое обучение. Если я буду хорошо справляться, то подойду и скажу им, что хочу играть. Если же этого не произойдет, я просто заткнусь».

Ранее стало известно, что Усэйн Болт появится в компьютерной футбольной игре Pro Evolution Soccer 2018.

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