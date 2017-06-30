Усэйн Болт начнет тренироваться с дортмундской «Боруссией»

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт всерьез намерен заняться профессиональным футболом. 30-летний спортсмен сообщил о своей договоренности с дортмундской «Боруссией» о совместных тренировках:

«Мы договорились, что я буду тренироваться с ними. Посмотрим, как пойдет мое обучение. Если я буду хорошо справляться, то подойду и скажу им, что хочу играть. Если же этого не произойдет, я просто заткнусь».

Ранее стало известно, что Усэйн Болт появится в компьютерной футбольной игре Pro Evolution Soccer 2018.