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Усэйн Болт начнет тренироваться с дортмундской «Боруссией»
Сегодня, 11:48 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Ямайский легкоатлет Усэйн Болт всерьез намерен заняться профессиональным футболом. 30-летний спортсмен сообщил о своей договоренности с дортмундской «Боруссией» о совместных тренировках:
«Мы договорились, что я буду тренироваться с ними. Посмотрим, как пойдет мое обучение. Если я буду хорошо справляться, то подойду и скажу им, что хочу играть. Если же этого не произойдет, я просто заткнусь».
Ранее стало известно, что Усэйн Болт появится в компьютерной футбольной игре Pro Evolution Soccer 2018.
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Двухметровая мачта весь верх забирать будет да и в отрыв убегать, хpен догонишь))))))))
Двухметровая мачта весь верх забирать будет да и в отрыв убегать, хpен догонишь))))))))
если так произойдет - то очевидно что это будет самый физически одаренный футболист.
94 кг отборного мяса при гренадерском росте
Еще два года назад хотел предложить пригласить Болта для тренировок с Зенитом.
Чтобы уже бль перестали ПЕШКОМ по полю ходить.
Да и по уровню мастерства он подошел бы))))
Жаль только что чёрный))))
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Двухметровая мачта весь верх забирать будет да и в отрыв убегать, хpен догонишь))))))))