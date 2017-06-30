Рейтинг@Mail.ru

Сборная Германии - победитель молодёжного чемпионата Европы

Матч: Германия (до 21)Германия (до 21)1 : 0Испания (до 21)Испания (до 21)
Соккер.Ру // Евро-2017 (до 21), Заграница: события
Вчера, 23:34 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В финале молодежного чемпионата Европы для игроков до 21 года сборная Германии с минимальным счетом переиграла сверстников из Испании.

Краков, стадион им. Юзефа Пилсудски 

Германия (до 21) – Испания (до 21) – 1:0 (1:0)
Гол: Вайзер 40.

Германия (до 21): Поллерсбек, Кемпф, Штарк, Тольян, Вайзер, Филипп (Озтюнали 87), Хаберер (Кор 83), Арнольд, Майер, Гнабри (Амири 81), Герхардт.
Главный тренер: Штефан Кунц.

Испания (до 21): Аррисабалага, Мере, Кастро (Гайя 51), Бельерин, Вальехо, Себальос, М. Льоренте, Асенсио, Ньигес, Деулофеу, С. Рамирес (И. Уильямс 71).
Главный тренер: Альберт Селадес.

Предупреждения: Ньигес 43, Арнольд 47, Хаберер 50, Штарк 52, М. Льоренте 54, Майер 78, Вальехо 90.

Судья: Бенуа Бастьен.

Напомним, что ранее завершился молодежный чемпионат мира среди игроков до 20 лет. Его триумфаторами стали англичане.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:57
ответ пользователю NAZAR 007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:57
ответ пользователю ХУБУЛ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:56
ответ пользователю Die Roten (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:55
ответ пользователю ХУБУЛ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:55
ответ пользователю Die Roten (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:54
ответ пользователю hannah_murray (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:52
ответ пользователю MixaBMK (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:52
ответ пользователю удар через себя (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:48
ответ пользователю NAZAR 007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:48
ответ пользователю MixaBMK (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:48
ответ пользователю ХУБУЛ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:47
ответ пользователю удар через себя (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:46
ответ пользователю ХУБУЛ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:45
ответ пользователю Die Roten (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:45
ответ пользователю Алла Пятышкина (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:44
ответ пользователю ХУБУЛ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:44
ответ пользователю MixaBMK (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:44
ответ пользователю MixaBMK (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:43, редактировал Сегодня 00:44
ответ пользователю NAZAR 007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:41
ответ пользователю удар через себя (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:40
ответ пользователю NAZAR 007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:39
ответ пользователю MixaBMK (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:36, редактировал Сегодня 00:38
ответ пользователю ХУБУЛ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:33
ответ пользователю NAZAR 007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:49 Фото «Ювентус» представил выездную форму на сезон 2017/18 16
22:18 Видео Легенды «Манчестер Юнайтед» одолели легенд «Барселоны» 18
17:57 Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на 2 игры за поддержку Оскара 32
14:57 «Севилью» покинули пять футболистов 3
13:54 Официально Маурисио покинул «Спартак» 44
13:43 Фото «Бавария» представила гостевую форму на следующий сезон 27
13:20 Фото Мбаппе оценил свою трансферную стоимость 20
11:48 Усэйн Болт начнет тренироваться с дортмундской «Боруссией» 33
02:02 Президент «Монпелье», 43 года руководивший клубом, скончался на 74-м году жизни
29 июня 2017
20:52 Московское «Динамо» разгромило дубль «Баварии» 30
все материалы по этой теме
Турниры