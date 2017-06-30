Сборная Германии - победитель молодёжного чемпионата Европы

В финале молодежного чемпионата Европы для игроков до 21 года сборная Германии с минимальным счетом переиграла сверстников из Испании.

Краков, стадион им. Юзефа Пилсудски

Германия (до 21) – Испания (до 21) – 1:0 (1:0)

Гол: Вайзер 40.

Германия (до 21): Поллерсбек, Кемпф, Штарк, Тольян, Вайзер, Филипп (Озтюнали 87), Хаберер (Кор 83), Арнольд, Майер, Гнабри (Амири 81), Герхардт.

Главный тренер: Штефан Кунц.

Испания (до 21): Аррисабалага, Мере, Кастро (Гайя 51), Бельерин, Вальехо, Себальос, М. Льоренте, Асенсио, Ньигес, Деулофеу, С. Рамирес (И. Уильямс 71).

Главный тренер: Альберт Селадес.

Предупреждения: Ньигес 43, Арнольд 47, Хаберер 50, Штарк 52, М. Льоренте 54, Майер 78, Вальехо 90.

Судья: Бенуа Бастьен.

Напомним, что ранее завершился молодежный чемпионат мира среди игроков до 20 лет. Его триумфаторами стали англичане.