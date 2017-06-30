Сборная Германии - победитель молодёжного чемпионата Европы
В финале молодежного чемпионата Европы для игроков до 21 года сборная Германии с минимальным счетом переиграла сверстников из Испании.
Краков, стадион им. Юзефа Пилсудски
Германия (до 21) – Испания (до 21) – 1:0 (1:0)
Гол: Вайзер 40.
Германия (до 21): Поллерсбек, Кемпф, Штарк, Тольян, Вайзер, Филипп (Озтюнали 87), Хаберер (Кор 83), Арнольд, Майер, Гнабри (Амири 81), Герхардт.
Главный тренер: Штефан Кунц.
Испания (до 21): Аррисабалага, Мере, Кастро (Гайя 51), Бельерин, Вальехо, Себальос, М. Льоренте, Асенсио, Ньигес, Деулофеу, С. Рамирес (И. Уильямс 71).
Главный тренер: Альберт Селадес.
Предупреждения: Ньигес 43, Арнольд 47, Хаберер 50, Штарк 52, М. Льоренте 54, Майер 78, Вальехо 90.
Судья: Бенуа Бастьен.
Напомним, что ранее завершился молодежный чемпионат мира среди игроков до 20 лет. Его триумфаторами стали англичане.
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Ни голов,ни игры толком ) А чемпионат мира видать его
автоматом стимулирует,как вспоминает на каком форуме )
вот статистика
германия испания
владение 55 - 45
удары створ 3-0
удары по воротам 9-5
сейвы 0-2
угловые 2-5
оффсайд 1-0
фолы 4-6
желтые 0-1
где тут доминирование испанцев
кто может объеснить??
были колониями французов еще не так давно :
тот же Алжир,Тунис.Марокко,Камерун и т.д.
только немцы не бездушный футбол играют
наоборот приятно смотреть
даже вроде Литтбарски темненький и то,
вроде как не с польскими корнями ....
Ну если мне память не изменяет,
там вроде и с происхождением
не было футболистов,основа точно :
Иллгнер,Ройтер,Коллер,Бертольд,бухвальд,
Аугенталер,Бреме,Маттеус,Хесслер,Феллер,Клинсманн.
где группа людей проверяли тест на днк
и узнали что в них намешаны разные национальности
и совсем неожиданные
давно наверно уже нет никого читстого
не русского не немца никого вобще
так что глупости все эти разговоры
Вообще-то у бундесов такие имена.......да и просто,
вчера задал вопрос,ответа не получил : и бездушные,
и прагматы законченные.и и без эмоций.......хватало эпитетов )
А вопрос задал : пусть мы будем такие "бездушные прагматы
без эмоций"....но при этом чемпионами мира...кто против ? )
Ответа нет.....хорошо ругать,когда у самих бЯда с футболом )
скорее неприкасемые в сборной,да и Томас вообще
футболист чемпионатов мирна,но не Европы,у него
еврочемпы вызывают или апатию или депрессняк )
Ну и что ? ) Ну были у него мать или бабушка венгры )
Ты глянь состав,который был у них даже 5-6 лет назад и сейчас,
и сколько воспитанников академий не натурализованных и доморощенных
появилось в сборной,да и пора бы признать,что сейчас их время,
время сборной Испании было сильное в 2008-2012......а здесь сейчас
таланты поперли,нет в Испании сейчас столько талантов,как у немцев....