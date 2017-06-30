Калитвинцев — о разгроме «Баварии-2»: «Мы не смотрим на имя соперника»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал итоги контрольного поединка со второй командой «Баварии», в котором его коллектив одержал разгромную победу:

«Мы не смотрим на имя соперника, у нас свои задачи, свои планы. В первом тайме были проблемы в обороне, будем их анализировать, исправлять. Очень понравилось, что получился быстрый переход из обороны в нападение, на который мы нацеливали команду. Порадовало исполнительское мастерство в завершающей части атак.

Не надо обращать внимание, кто противостоял, мы и на тренировках требуем четкости в завершении. Проведя за два дня два матча футболисты получили хорошую нагрузку. А такой крупный счет сегодня, полагаю, не из-за слабости соперника, а из-за профессионального отношения к делу наших игроков».