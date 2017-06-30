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Калитвинцев — о разгроме «Баварии-2»: «Мы не смотрим на имя соперника»

Матч: Бавария IIБавария II1 : 7ДинамоДинамо
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: мнение, Калитвинцев Юрий
Сегодня, 08:11 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал итоги контрольного поединка со второй командой «Баварии», в котором его коллектив одержал разгромную победу:

«Мы не смотрим на имя соперника, у нас свои задачи, свои планы. В первом тайме были проблемы в обороне, будем их анализировать, исправлять. Очень понравилось, что получился быстрый переход из обороны в нападение, на который мы нацеливали команду. Порадовало исполнительское мастерство в завершающей части атак.

Не надо обращать внимание, кто противостоял, мы и на тренировках требуем четкости в завершении. Проведя за два дня два матча футболисты получили хорошую нагрузку. А такой крупный счет сегодня, полагаю, не из-за слабости соперника, а из-за профессионального отношения к делу наших игроков».

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