Ещенко: «„Спартаку“ по силам выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что московской команде реально выйти из группы в Лиге чемпионов:

«Новый сезон однозначно будет сложнее предыдущего. Против „Спартака“ всегда все выходят как на последний бой, сужу по себе и своим прежним командам, а теперь будут сражаться с ещё большей мотивацией. А нам на три турнира играть.

Естественно, фавориты в РФПЛ всегда одни и те же, но эту компанию часто разбавляет кто-то со стороны. Каждая игра по-своему принципиальна. У нас все 10 первых туров тяжёлые – дерби с „Динамо“, выезд в Уфу, „Краснодар“, „Зенит“, ЦСКА…

В квалификационных раундах Лиги чемпионов выходил, а в групповом турнире не играл ещё. Хотелось бы восполнить пробел. И не просто достойно выступить, а выйти в плей-офф. Это реально. Почему нет? Сейчас в футбол все умеют играть».

Ранее главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера отметил, что его коллектив готов к Лиге чемпионов.