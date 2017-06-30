Рейтинг@Mail.ru

Фурсенко: «Обсужу с Манчини возвращение Аршавина в „Зенит“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Кайрат, Фурсенко Сергей, Аршавин Андрей, Манчини Роберто
Сегодня, 03:41 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что поддержал бы возвращение полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина в родной клуб:

«Если наш главный тренер сочтёт возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясёт. Пока я не обсуждал с Манчини кандидатуру Аршавина, но обязательно подниму этот вопрос.

Андрей Сергеевич - это особый человек для питерского футбола. Он снискал славу и у нас, и в Англии. Он до сих пор имеет хорошие футбольные кондиции».

Отметим, что вчера 36-летний Аршавин отметился дублем в ворота «Атлантаса» в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы (6:0).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
21:18 Мутко: «Смолов постоянно попадался по жеребьёвке для прохождения допинг-контроля» 7
19:11 Фурсенко: «„Зенит“ строит команду, прежде всего, опираясь на российских игроков» 80
19:02 Паршивлюк: «У Аленичева личная неприязнь ко мне» 43
17:59 Фурсенко: «Уверяю, что через какое-то время „Крестовский“ будет полон на каждом матче» 144
17:18 Ещенко: «Хочу снова выиграть чемпионат. Желательно не раз» 34
16:55 Канчельскис: «Смолову в Европу надо бежать, а не в „Спартак“!» 64
12:01 Симонян: «Я бы не бросал камень в огород сборной России» 31
10:37 Карпин: «Отменять лимит уже нет смысла, это надо было делать 8 лет назад» 76
10:16 Колосков: «У сборной России есть две проблемы» 65
05:26 Гинер: «Головин пока не готов играть в „Арсенале“» 37
все материалы по этой теме
Турниры