Фурсенко: «Обсужу с Манчини возвращение Аршавина в „Зенит“»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что поддержал бы возвращение полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина в родной клуб:

«Если наш главный тренер сочтёт возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясёт. Пока я не обсуждал с Манчини кандидатуру Аршавина, но обязательно подниму этот вопрос.

Андрей Сергеевич - это особый человек для питерского футбола. Он снискал славу и у нас, и в Англии. Он до сих пор имеет хорошие футбольные кондиции».

Отметим, что вчера 36-летний Аршавин отметился дублем в ворота «Атлантаса» в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы (6:0).