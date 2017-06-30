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Стржалковский: «С точки зрения зарплат, „Динамо“ – это не клуб чемпионских амбиций»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Динамо М
Сегодня, 07:24 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский отметил, что ограниченные финансовые возможности московского клуба не позволяют команде бороться за самые высокие места:

«Какие задачи стоят перед „Динамо“? Сейчас укрепляется команда. Конечно, это не команда чемпионских амбиций с точки зрения зарплат игроков. Но понятно, на что клуб сегодня может рассчитывать в плане трансферной политики. Когда существует понимание, на что жить и как зарабатывать средства, работа ведётся правильно. Когда нет такого понимания, но есть крики: „Дайте денег, иначе всё будет плохо!“, то возникает вопрос, кому будет хорошо, если эти деньги выделят конкретно тем, кто кричит.

Какой будет бюджет в ближайшем сезоне? Меньше, чем в прошлом сезоне в ФНЛ, но не намного. При этом в первом дивизионе бюджет был на уровне первой пятёрки команд Премьер-Лиги. Не буду называть причины этого, но, когда „Динамо“ вылетело из РФПЛ, их расходная часть была не ниже второго места в лиге. И часть этих обязательств перетекла в ФНЛ. Потом нами было проведено сокращение задолженностей на 60 с лишним процентов, что не помешало вернуться в элиту».

Ранее Стржалковский сообщил, что задачей «Динамо» на сезон-2017/18 будет избежать стыковых матчей.

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