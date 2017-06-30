Рейтинг@Mail.ru

Лебедев: «Прошу с пониманием отнестись к моим словам о Жиркове»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Жирков Юрий
Сегодня, 13:27 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев рассказал о встрече с президентом РФС Виталием Мутко и попросил всех с пониманием отнестись к его словам о полузащитнике сборной России Юрии Жиркове

«Вчера поздно вечером у меня состоялась встреча с президентом РФС Виталием Мутко, по итогам которой, желая поставить точку в этой ситуации, мне хотелось бы сказать следующее.

Футбол – это эмоции, и именно за эмоции мы любим эту игру. Комментарии, которые я дал после матча с Мексикой, получили довольно широкий резонанс, и в первую очередь из-за реплики в адрес Юрия Жиркова. Сейчас, когда эмоции улеглись, я согласен с тем, что, наверное, мои слова прозвучали неуважительно в адрес Жиркова. Юрий – профессионал, игрок с богатейшим опытом, более 10 лет выступлений в национальной команде, более 70 матчей. Не раз завоёвывал различные трофеи на клубном уровне. В матче Россия – Мексика Жирков был лидером команды, потому, поверьте, было особенно досадно его удаление.

Уверен, что и большинство болельщиков в ту секунду находилось в похожем эмоциональном состоянии, но не все смогли бы выразить эти чувства, поскольку некоторых сдерживает статус, особое положение либо иные обстоятельства. Я, к сожалению, эмоционально прорвался, что называется, потому что действительно остро переживаю неудачи сборной России. Не могу иначе. К сожалению, мною в сердцах было сказано то, что не стоило выносить на публику. Но я очень прошу с пониманием отнестись к моим эмоциям, ведь в этот раз досада была особенно горькой потому, что, в отличие от предыдущих турниров, сборная России, особенно в матче с Мексикой, показала весьма качественный футбол и полную самоотдачу. Ребята вполне могли выйти в полуфинал, где мы их ждали, но, к сожалению, не смогли».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:10
ответ пользователю Mi6 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:09
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:56
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 13:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:52
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:51
ответ пользователю dima090887 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:48
ответ пользователю Chuhanesburg (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:46
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:44
ответ пользователю dima090887 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
311
Сегодня 13:41
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 13:40
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:40
ответ пользователю Chuhanesburg (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:38
ответ пользователю dima090887 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:38
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:38
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:36, редактировал Сегодня 13:38
ответ пользователю Chuhanesburg (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 13:33
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:33
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:32
ответ пользователю Chuhanesburg (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:32
ответ пользователю Didika2016 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:31
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:31
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 13:30, редактировал Сегодня 13:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Mi6
Сегодня 13:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:29
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:57 Ещенко: «„Спартаку“ по силам выйти в плей-офф Лиги чемпионов» 97
08:11 Калитвинцев — о разгроме «Баварии-2»: «Мы не смотрим на имя соперника» 42
07:24 Стржалковский: «С точки зрения зарплат, „Динамо“ – это не клуб чемпионских амбиций» 10
03:41 Фурсенко: «Обсужу с Манчини возвращение Аршавина в „Зенит“» 76
Вчера
21:18 Мутко: «Смолов постоянно попадался по жеребьёвке для прохождения допинг-контроля» 10
19:11 Фурсенко: «„Зенит“ строит команду, прежде всего, опираясь на российских игроков» 84
19:02 Паршивлюк: «У Аленичева личная неприязнь ко мне» 43
17:59 Фурсенко: «Уверяю, что через какое-то время „Крестовский“ будет полон на каждом матче» 144
17:18 Ещенко: «Хочу снова выиграть чемпионат. Желательно не раз» 35
16:55 Канчельскис: «Смолову в Европу надо бежать, а не в „Спартак“!» 64
все материалы по этой теме
Турниры