«Атлетико» обновил клубный логотип

«Атлетико» еще в 2016-м году объявил о редизайне логотипа клуба. «Матрасники» называют следующий сезон историческим, ведь коллектив переедет на стадион «Метрополитано». В честь этого события клуб 1 июля официально обновил эмблему.

Новый логотип стал уже 11-м в истории клуба.

Ранее новую клубную эмблему представил «Ювентус».

I really like the new Atletico badge. The old one looked like it was done in Paint. But then, I'm a designer with no attachment to the club pic.twitter.com/Bew6YyTAup

— Chris 💯 (@chrisremy) 3 января 2017 г.