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«Атлетико» обновил клубный логотип
Сегодня, 10:09 | Источник: Твиттер ФК "Атлетико" | Редакция: Роман Мельник
«Атлетико» еще в 2016-м году объявил о редизайне логотипа клуба. «Матрасники» называют следующий сезон историческим, ведь коллектив переедет на стадион «Метрополитано». В честь этого события клуб 1 июля официально обновил эмблему.
Новый логотип стал уже 11-м в истории клуба.
Ранее новую клубную эмблему представил «Ювентус».
I really like the new Atletico badge. The old one looked like it was done in Paint. But then, I'm a designer with no attachment to the club pic.twitter.com/Bew6YyTAup
— Chris 💯 (@chrisremy) 3 января 2017 г.
Desde 1903 creciendo y evolucionando. Es 1 de julio y comienza una temporada histórica: https://t.co/4LAuwEEYXm pic.twitter.com/Uu7ZQIlPb0
— Atlético de Madrid (@Atleti) 30 июня 2017 г.
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