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«Атлетико» обновил клубный логотип

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Атлетико М
Сегодня, 10:09 | Источник: Твиттер ФК "Атлетико" | Редакция: Роман Мельник

«Атлетико» еще в 2016-м году объявил о редизайне логотипа клуба. «Матрасники» называют следующий сезон историческим, ведь коллектив переедет на стадион «Метрополитано». В честь этого события клуб 1 июля официально обновил эмблему.

Новый логотип стал уже 11-м в истории клуба.

Ранее новую клубную эмблему представил «Ювентус».

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