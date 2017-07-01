Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси в пятницу женился на Антонелле Рокуццо. Свадьбу пара отметила в их родном городе — Росарио.

На свадьбу были приглашены 260 гостей, в частности, праздник посетили футболисты «сине-гранатовых» Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике со своей невестой — певицей Шакирой. В Росарио также прибыли Карлос Пуйоль, Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин.

Дабы усилить меры безопасности, были задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, отель, в котором проходила церемония, находится под охраной частной фирмы.

Лионель и Антонелла знакомы с детства и состоят в отношениях уже более 10 лет. В качестве подарков гости совершили пожертвования в благотворительный фонд Месси. Все средства пойдут на оказание помощи детям.