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Стоимость выкупа Неймара выросла до 222 млн евро
Сегодня, 08:41 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Клаусула форварда «Барселоны» Неймара с 1 июля выросла с 200 млн евро до 222. Такое условие предусматривает контракт игрока. Если через год Неймар не покинет каталонский клуб, отступные за него вырастут уже до 250 млн евро — на оставшиеся по контракту три года.
В завершившемся сезоне бразилец провел за «сине-гранатовых» 45 матчей, забил 20 голов и сделал 19 результативных передач во всех турнирах.
Ранее CIES Football Observatory признала Неймара самым дорогим футболистом планеты.
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