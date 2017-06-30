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«Ювентус» представил выездную форму на сезон 2017/18
Сегодня, 22:49 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь
«Ювентус» представил на суд общественности новую выездную форму, в которой команда будет выступать в кампании-2017/18.
Она выполнена в желтой и синей расцветках.
Напомним, что со следующего сезона на футболках «бьянконери» будет красоваться новая клубная эмблема.
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Спартак кстати тогда с первого места вышел, 6 из 6, но потом нанту про76 2-0 и ничья 2-2, как щас помню. А лучший бомбардир Литманен, с 9 голами, второй Дель Пьеро с 6.