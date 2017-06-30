«Ювентус» представил выездную форму на сезон 2017/18

«Ювентус» представил на суд общественности новую выездную форму, в которой команда будет выступать в кампании-2017/18.

Она выполнена в желтой и синей расцветках.

Напомним, что со следующего сезона на футболках «бьянконери» будет красоваться новая клубная эмблема.