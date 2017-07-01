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19-летний форвард «Арсенала» стал игроком «Бенфики»
Сегодня, 06:58 | Источник: ФК "Бенфика" | Редакция: Павел Молочный
Нападающий лондонского «Арсенала» Крис Уиллок перешёл в «Бенфику». Контракт 19-летнего форварда с лиссабонским клубом рассчитан на 5 лет.
В сезоне-2016/17 Уиллок провёл 19 матчей за «молодёжку» «Арсенала», забив 3 гола и сделав 8 результативных передач, а также два раза вышел на поле за основной состав «канониров».
Напомним, ранее 19-летний нападающий «Бенфики» Лука Йович отправился в аренду в «Айнтрахт».
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