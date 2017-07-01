«Наполи» отказал «Арсеналу» в трансфере Жоржиньо

Лондонский «Арсенал» пытался приобрести полузащитника «Наполи» Жоржиньо, но неаполитанский клуб ответил отказом. «Канониры» были готовы заплатить за трансфер футболиста 17 миллионов евро, однако неаполитанцы заявили, что игрок не продается.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» находится в шаге от подписания контракта с нападающим «Лиона» Александром Ляказеттом.