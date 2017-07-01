Конте расстроен отказом Абрамовича покупать Белотти

Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался разочарован решением владельца «синих» Романа Абрамовича не покупать нападающего «Торино» Андреа Белотти. Конте хотел видеть в команде именно этого игрока, однако последовал отказ от руководства.

Вместо этого Абрамович намерен подписать форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку. Такого же мнения придерживается и ближайшее окружение россиянина.

Лукаку в минувшем сезоне сыграл в 37 матчах чемпионата Англии, забил 25 голов и отдал шесть голевых передач.