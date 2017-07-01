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Конте расстроен отказом Абрамовича покупать Белотти

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Абрамович Роман , Конте Антонио , Белотти Андреа, Лукаку Ромелу
Сегодня, 21:10 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался разочарован решением владельца «синих» Романа Абрамовича не покупать нападающего «Торино» Андреа Белотти. Конте хотел видеть в команде именно этого игрока, однако последовал отказ от руководства.

Вместо этого Абрамович намерен подписать форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку. Такого же мнения придерживается и ближайшее окружение россиянина.

Лукаку в минувшем сезоне сыграл в 37 матчах чемпионата Англии, забил 25 голов и отдал шесть голевых передач.

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