Бывший игрок «Рубина» Ливайя продолжит карьеру в греческом АЕКе

«Лас-Пальмас» отдал в аренду греческому АЕКу своего нападающего Марко Ливайю. Соглашение рассчитано до конца грядущего сезона. При этом предусмотрена опция выкупа.

В прошлом сезоне Ливайя сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевых передачи. С 2014 по 2016 год 23-летний футболист принадлежал «Рубину».

Ранее островитяне приобрели аргентинского вратаря Леандро Чичисолу.