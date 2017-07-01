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Бывший игрок «Рубина» Ливайя продолжит карьеру в греческом АЕКе
Вчера, 23:50 | Источник: ФК "Лас-Пальмас" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Лас-Пальмас» отдал в аренду греческому АЕКу своего нападающего Марко Ливайю. Соглашение рассчитано до конца грядущего сезона. При этом предусмотрена опция выкупа.
В прошлом сезоне Ливайя сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевых передачи. С 2014 по 2016 год 23-летний футболист принадлежал «Рубину».
Ранее островитяне приобрели аргентинского вратаря Леандро Чичисолу.
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