Рейтинг@Mail.ru

Чичарито может вернуться в Англию

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Байер, Чичарито
Сегодня, 00:12 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий «Байера» Чичарито может вернуться в Англию. Футболистом интересуется «Вест Хэм». Сообщается, что в услугах Чичарито заинтересован лично тренер «молотобойцев» Славен Билич.

Помимо «Вест Хэма» в услугах Чичарито также заинтересован «Лион».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:48 Слухи Коларов подпишет четырехлетний контракт с «Бешикташем» 0
00:35 Жардим: «„Монако“ может потерять еще некоторых футболистов» 0
00:05 Слухи «Байер» заинтересован в услугах Нагатомо 0
Вчера
23:26 Слухи Бельерин намерен сообщить руководству «Арсенала», что хочет играть в «Барселоне» 10
23:17 Слухи Мариу Руй в понедельник станет игроком «Наполи» 0
23:07 Слухи Аллегри обозначил 4 трансферные цели, чтобы штурмовать Лигу чемпионов 9
Вадим Багров
«Реал» без трансферов. Правильный выбор или ошибка?
«Соккер.ру» допускает, что Перес, приняв решение по Мбаппе, снова послушает Зидана – «Реал» не будет взрывать трансферный рынок.
Комментариев: 7
22:52 Мотта может вернуться в «Дженоа» 0
22:37 Слухи «Ювентус» готов заплатить за Щесны 5 миллионов евро 6
21:37 Слухи Чалханоглу перейдет в «Милан» в течение 48 часов 3
все материалы по этой теме
Турниры