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Чичарито может вернуться в Англию
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Байер, Чичарито
Сегодня, 00:12 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Байера» Чичарито может вернуться в Англию. Футболистом интересуется «Вест Хэм». Сообщается, что в услугах Чичарито заинтересован лично тренер «молотобойцев» Славен Билич.
Помимо «Вест Хэма» в услугах Чичарито также заинтересован «Лион».
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