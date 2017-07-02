30
«Байер» заинтересован в услугах Нагатомо
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Байер, Интер, Нагатомо Юто
Сегодня, 00:05 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
«Байер» проявляет интерес к защитнику «Интера» Юто Нагатомо. У футболиста есть действующий контракт с миланским клубом, срок которого истекает летом 2019 года. Сам футболист не прочь сменить обстановку, чтобы получать больше игрового времени.
Ранее сообщалось о том, что «Байер» этим летом покинет хавбек Кевин Кампль.
Другие материалы по теме:
00:12 Слухи Чичарито может вернуться в Англию 2
Вчера
23:17 Слухи Мариу Руй в понедельник станет игроком «Наполи» 0
Вадим Багров
«Соккер.ру» допускает, что Перес, приняв решение по Мбаппе, снова послушает Зидана – «Реал» не будет взрывать трансферный рынок.
22:37 Слухи «Ювентус» готов заплатить за Щесны 5 миллионов евро 6
21:37 Слухи Чалханоглу перейдет в «Милан» в течение 48 часов 3
60
Или войдите через