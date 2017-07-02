«Байер» заинтересован в услугах Нагатомо

«Байер» проявляет интерес к защитнику «Интера» Юто Нагатомо. У футболиста есть действующий контракт с миланским клубом, срок которого истекает летом 2019 года. Сам футболист не прочь сменить обстановку, чтобы получать больше игрового времени.

Ранее сообщалось о том, что «Байер» этим летом покинет хавбек Кевин Кампль.