Полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта может вернуться в «Дженоа», за который он выступал в сезоне-2008/2009. Мотта с большей долей вероятности покинет ПСЖ, поскольку сторонам не удалось договориться по новому контракту.

В прошлом сезоне Мотта сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.