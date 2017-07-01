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Мотта может вернуться в «Дженоа»
Сегодня, 22:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта может вернуться в «Дженоа», за который он выступал в сезоне-2008/2009. Мотта с большей долей вероятности покинет ПСЖ, поскольку сторонам не удалось договориться по новому контракту.
В прошлом сезоне Мотта сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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