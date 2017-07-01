Рейтинг@Mail.ru

Аллегри обозначил 4 трансферные цели, чтобы штурмовать Лигу чемпионов

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Бернардески Федерико, Данило, Де Шильо Маттиа, Матюиди Блез
Сегодня, 23:07 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Проиграв 2 финала Лиги чемпионов за 3 года, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри обозначил несколько трансферных целей, которые могли бы помочь «Юве» наконец выиграть заветный турнир.

Так, тренер будет просить руководство клуба о трансферах защитника «Реала» Данило, полузащитника ПСЖ Блеза Матюиди, бека «Милана» Маттиа Де Шильо и полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:29, редактировал Сегодня 23:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:11
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 23:10
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
23:26 Слухи Бельерин намерен сообщить руководству «Арсенала», что хочет играть в «Барселоне» 5
23:17 Слухи Мариу Руй в понедельник станет игроком «Наполи» 0
Вадим Багров
«Реал» без трансферов. Правильный выбор или ошибка?
«Соккер.ру» допускает, что Перес, приняв решение по Мбаппе, снова послушает Зидана – «Реал» не будет взрывать трансферный рынок.
Комментариев: 3
22:52 Мотта может вернуться в «Дженоа» 0
22:37 Слухи «Ювентус» готов заплатить за Щесны 5 миллионов евро 4
21:37 Слухи Чалханоглу перейдет в «Милан» в течение 48 часов 2
21:28 «Наполи» отказал «Арсеналу» в трансфере Жоржиньо 0
21:10 Слухи Конте расстроен отказом Абрамовича покупать Белотти 10
20:53 Слухи Харт может перейти в «Ньюкасл» 4
19:45 Слухи «Шахтер» провел переговоры с Эменике 4
все материалы по этой теме
Турниры