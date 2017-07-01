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Аллегри обозначил 4 трансферные цели, чтобы штурмовать Лигу чемпионов
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Бернардески Федерико, Данило, Де Шильо Маттиа, Матюиди Блез
Сегодня, 23:07 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Проиграв 2 финала Лиги чемпионов за 3 года, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри обозначил несколько трансферных целей, которые могли бы помочь «Юве» наконец выиграть заветный турнир.
Так, тренер будет просить руководство клуба о трансферах защитника «Реала» Данило, полузащитника ПСЖ Блеза Матюиди, бека «Милана» Маттиа Де Шильо и полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески.
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Набирали бы уже итальянскую молодёжь и штурмовали бы ЛЧ лет через пять.