Аллегри обозначил 4 трансферные цели, чтобы штурмовать Лигу чемпионов

Проиграв 2 финала Лиги чемпионов за 3 года, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри обозначил несколько трансферных целей, которые могли бы помочь «Юве» наконец выиграть заветный турнир.

Так, тренер будет просить руководство клуба о трансферах защитника «Реала» Данило, полузащитника ПСЖ Блеза Матюиди, бека «Милана» Маттиа Де Шильо и полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески.