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Мариу Руй в понедельник станет игроком «Наполи»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Наполи, Рома, Мариу Руй
Сегодня, 23:17 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Ромы» Мариу Руй близок к переходу в «Наполи».

Неаполитанский клуб предложил за футболиста 9 млн евро плюс 1 млн в виде бонусов. Римлян в целом устраивает данная сумма, однако они хотели бы получить за 26-летнего игрока 2 млн бонусами.

Стороны начали финальную стадию переговоров, но их разногласия довольно малы, поэтому сделка должна быть оформлена уже в ближайший понедельник.

В прошлом сезоне Руй провел всего 9 матчей во всех турнирах, однако он пропустил около полугода из-за травмы крестообразных связок.

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