Мариу Руй в понедельник станет игроком «Наполи»

Защитник «Ромы» Мариу Руй близок к переходу в «Наполи».

Неаполитанский клуб предложил за футболиста 9 млн евро плюс 1 млн в виде бонусов. Римлян в целом устраивает данная сумма, однако они хотели бы получить за 26-летнего игрока 2 млн бонусами.

Стороны начали финальную стадию переговоров, но их разногласия довольно малы, поэтому сделка должна быть оформлена уже в ближайший понедельник.

В прошлом сезоне Руй провел всего 9 матчей во всех турнирах, однако он пропустил около полугода из-за травмы крестообразных связок.