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Мариу Руй в понедельник станет игроком «Наполи»
Сегодня, 23:17 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Ромы» Мариу Руй близок к переходу в «Наполи».
Неаполитанский клуб предложил за футболиста 9 млн евро плюс 1 млн в виде бонусов. Римлян в целом устраивает данная сумма, однако они хотели бы получить за 26-летнего игрока 2 млн бонусами.
Стороны начали финальную стадию переговоров, но их разногласия довольно малы, поэтому сделка должна быть оформлена уже в ближайший понедельник.
В прошлом сезоне Руй провел всего 9 матчей во всех турнирах, однако он пропустил около полугода из-за травмы крестообразных связок.
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