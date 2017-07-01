Бельерин намерен сообщить руководству «Арсенала», что хочет играть в «Барселоне»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин хочет покинуть «канониров» и перейти в «Барселону».

По окончании молодежного Евро испанец прилетит в Лондон, где планирует встретиться с руководством «Арсенала» и сказать о своем желании уйти в «Барселону».

Каталонцы контактируют с игроком, однако ранее «Арсенал» предупредил их, что Бельерин не продается.

Если английский клуб не поменяет свою позицию, то Эктор может оказаться в затруднительном положении. Либо ему придется идти на конфликт с клубом, либо смириться и остаться в Англии.