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Бельерин намерен сообщить руководству «Арсенала», что хочет играть в «Барселоне»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Барселона, Бельерин Эктор
Сегодня, 23:26 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин хочет покинуть «канониров» и перейти в «Барселону».
По окончании молодежного Евро испанец прилетит в Лондон, где планирует встретиться с руководством «Арсенала» и сказать о своем желании уйти в «Барселону».
Каталонцы контактируют с игроком, однако ранее «Арсенал» предупредил их, что Бельерин не продается.
Если английский клуб не поменяет свою позицию, то Эктор может оказаться в затруднительном положении. Либо ему придется идти на конфликт с клубом, либо смириться и остаться в Англии.
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