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Анчелотти: «Я пытался уговорить Лама и Хаби Алонсо остаться ещё на сезон»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: тренеры, Бавария, Анчелотти Карло , Лам Филипп, Алонсо Хаби, Саньоль Вилли
Сегодня, 00:19 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что пытался уговорить ветеранов команды Филиппа Лама и Хаби Алонсо, которые завершили свои карьеры по окончании прошлого сезона, остаться еще на год.
«Я пытался убедить Лама остаться еще на сезон. Говорил об этом и с Хаби Алонсо, но они оба отказались».
Также Анчелотти прокомментировал назначение на должность ассистента Вилли Саньоля.
«Мне нужен был помощник с опытом работы в „Баварии“, и Саньоль идеально подходил на эту роль. Он хорошо потрудился с молодежной сборной Франции и „Бордо“. Он знает этот клуб и некоторых игроков, например, Рибери и Комана».
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