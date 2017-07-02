Анчелотти: «Я пытался уговорить Лама и Хаби Алонсо остаться ещё на сезон»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что пытался уговорить ветеранов команды Филиппа Лама и Хаби Алонсо, которые завершили свои карьеры по окончании прошлого сезона, остаться еще на год.

«Я пытался убедить Лама остаться еще на сезон. Говорил об этом и с Хаби Алонсо, но они оба отказались».

Также Анчелотти прокомментировал назначение на должность ассистента Вилли Саньоля.

«Мне нужен был помощник с опытом работы в „Баварии“, и Саньоль идеально подходил на эту роль. Он хорошо потрудился с молодежной сборной Франции и „Бордо“. Он знает этот клуб и некоторых игроков, например, Рибери и Комана».