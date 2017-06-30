Коусейру: «Призываю болельщиков быть добрее к сборной России»

Бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру поделился мнением о сборной России и её выступлении на Кубке Конфедераций:

«Как мне в целом уровень Кубка Конфедераций? Очень достойно. Футболисты, которые провели в сезоне по 50 матчей, не выглядели уставшими, хотя я знаю, что они устали. Так или иначе, каждая команда провела хотя бы тайм, которым можно гордиться. В том числе и Россия.

1-й тайм с Мексикой? А второй тайм в матче с Португалией вам не понравился? Мне показалось, что Россия выглядела здорово. В какой-то момент заставила Португалию закрыться и долго держать оборону. Знаю, что русские болельщики очень требовательны, после любой неудачи готовы ругать тренера, но на этот раз я бы призвал быть добрее. Россия меняется, меняет поколения, ей нужно время, чтобы закончить этот процесс. До чемпионата мира 2018 остаётся год, сейчас неподходящий момент для огульной критики, нужно спокойно продолжать работу. Доверьтесь своему тренеру. Станислав Черчесов достаточно опытный специалист, и я думаю, он понимает, что делает.

Если честно, то я бы не ждал чудес на ЧМ-2018. Если руководство российского футбола не будет дёргаться и даст тренерскому штабу спокойно работать с молодым поколением, то ваш реальный шанс это ЧМ-2022. Вспомните Германию, реформы которой сработали далеко не сразу. Она делала ставку не на домашний чемпионат мира, а на будущее. Чемпионат мира тоже важен, но для немцев он был инструментом, а не целью. Когда ты готовишь молодых ребят, то работаешь на 3-4 года вперёд».