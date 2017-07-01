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«Удинезе» приобрел полузащитника «Кальмара» Ингельссона
Сегодня, 13:32 | Источник: ФК "Удинезе" | Редакция: Роман Мельник
Пресс-служба «Удинезе» объявила о подписании 19-летнего полузащитника «Кальмара» Сванте Ингельссона. Юный футболист останется в команде до 2021 года. Сделка еще окончательно не завершена, игроку осталось пройти медобследование.
Не покидавший доселе шведских клубов Ингельссон также успел поиграть в молодежных сборных Швеции и отметился двумя голами.
Напомним, что итальянский клуб в ближайший сезон продолжит тренировать Луиджи Дельнери.
📝UFFICIALE: #Ingelsson ha firmato fino al 2021. Il centrocampista svedese classe 1998 arriva all'@Udinese_1896 dal @KalmarFF #WelcomeSvante pic.twitter.com/5zyXTPpc7u
— Udinese Calcio (@Udinese_1896) 1 июля 2017 г.
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