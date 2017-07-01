«Удинезе» приобрел полузащитника «Кальмара» Ингельссона

Пресс-служба «Удинезе» объявила о подписании 19-летнего полузащитника «Кальмара» Сванте Ингельссона. Юный футболист останется в команде до 2021 года. Сделка еще окончательно не завершена, игроку осталось пройти медобследование.

Не покидавший доселе шведских клубов Ингельссон также успел поиграть в молодежных сборных Швеции и отметился двумя голами.

Напомним, что итальянский клуб в ближайший сезон продолжит тренировать Луиджи Дельнери.