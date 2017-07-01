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«Удинезе» приобрел полузащитника «Кальмара» Ингельссона

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: тренеры, Кальмар, Удинезе, Ингельссон Сванте
Сегодня, 13:32 | Источник: ФК "Удинезе" | Редакция: Роман Мельник

Пресс-служба «Удинезе» объявила о подписании 19-летнего полузащитника «Кальмара» Сванте Ингельссона. Юный футболист останется в команде до 2021 года. Сделка еще окончательно не завершена, игроку осталось пройти медобследование.

Не покидавший доселе шведских клубов Ингельссон также успел поиграть в молодежных сборных Швеции и отметился двумя голами.

Напомним, что итальянский клуб в ближайший сезон продолжит тренировать Луиджи Дельнери.

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