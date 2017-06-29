«Сандерленд» возглавил экс-наставник «Престона»

Главный тренер «Престона» Саймон Грэйсон перешел на работу в «Сандерленд».

47-летний специалист заключил с «черными котами» трехлетний контракт.

📰 The full story from @StadiumOfLight as Simon Grayson puts pen to paper on a three-year deal.https://t.co/tP3OkfoWql — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 29 июня 2017 г.

Напомним, что «Сандерленд» находился в поисках главного тренера с тех пор, как Дэвид Мойес покинул данный пост в конце мая.