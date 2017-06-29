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«Сандерленд» возглавил экс-наставник «Престона»
Сегодня, 21:48 | Источник: ФК "Сандерленд" | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Престона» Саймон Грэйсон перешел на работу в «Сандерленд».
47-летний специалист заключил с «черными котами» трехлетний контракт.
Напомним, что «Сандерленд» находился в поисках главного тренера с тех пор, как Дэвид Мойес покинул данный пост в конце мая.
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