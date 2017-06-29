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Луческу решил сделать перерыв в тренерской карьере на полгода

Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Луческу Мирча
Сегодня, 15:45 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя

Румынский специалист Мирча Луческу решил сделать перерыв в своей тренерской карьере. Луческу намерен отдыхать в ближайшие полгода.

Последним клубом румына был «Зенит», который он возглавил летом 2016 года. Однако в Санкт-Петербурге дела у Луческу не задались, он покинул команду, отработав лишь один сезон. Накануне стало известно, что «Зенит» выплатил тренеру 2.5 млн евро за недоработанный год по контракту.

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