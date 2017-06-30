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Коусейру: «Акинфеев по-прежнему номер один в России»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: тренеры, Россия, Локомотив М, Коусейру Жозе , Глушаков Денис, Гильерме, Акинфеев Игорь
Сегодня, 06:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший наставник «Локомотива» Жозе Коусейру поделился мнением об игроках сборной России Денисе Глушакове, Игоре Акинфееве и Гильерме:

«Рад, что те, с кем я работал, играют в сборной. Глушаков, например, вырос в настоящего лидера. Здорово, что в сборной России играет Гильерме. Он ведь ещё и в моё время уже сносно говорил по-русски. Почему бы не принять гражданство, если чувствуешь себя в стране своим? Гильерме – отличный парень.

Может ли он заменить Акинфеева? Всё возможно, хотя только лишь из-за ошибки в матче с Мексикой я бы не стал делать поспешных выводов. Думаю, Акинфеев по-прежнему номер один в России».

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